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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع تاجر خضار فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان

مصرع شخص - ارشيفية
مصرع شخص - ارشيفية

 لقي شخص مصرعه نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو شمال أسوان ، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل العرب ، وأسفرت عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مشاجرة 

وانتقلت جهات الأمن إلى مكان الواقعة وفرضت سيطرتها الأمنية، وتم القبض على عدد من الأطراف المشاركة في المشاجرة، وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه ح ع 31 سنة بائع خضار، كما تبين أيضًا من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكان قد لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه للغرق فى ترعة أبو سلاسل التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان ، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو إخطاراً يفيد بانتشال جثة طفل لقي مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بترعة سلاسل على الفور تم نقله إلى المشرحة وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على الطبيب الشرعى. 

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حوادث متفرقة 

وقد انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل تعرض للغرق في ترعة سلاسل والطفل يدعى م. م 5 سنوات، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهد الطريق الزراعى عند قرية سبيل الدكة بمركز نصر النوبة شمال أسوان إصابة 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة "كبود"، مساء الإثنين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم. 

وتبين أن المصابين هم محمود صالح إبراهيم 62  سنة، والذي أصيب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وكسر بالساق اليمني، وأيمن عبده عثمان 45 سنة ، والذى أصيب بفتح بالحاجب الأيمن وكدمات بالساق اليمنى ، وشكرالله حسن محمد محسن 55 سنة، والذى أصيب بكسر بالساق الأيسر، بجانب فتحي عبد السيد محمد 56 سنة، والذي أصيب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج.

وكان قد تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال أسوان إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة "كبود" بالطريق الزراعى . 

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