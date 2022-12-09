عز العرب: الدولة المصرية حريصة على اتباع سياسة خارجية متوازنة

كشف محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية بالمملكة العربية السعودية .



وقال محمد عز العرب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية تأتي في إطار سياسة خارجية توازنية تنفتح على كل القوى الدولية والإقليمية ".

وأضاف محمد عز العرب:" الصين إحدى القوى الدولية الرئيسية الداعمة لمصر في فترات مختلفة وكان من الطبيعي ان يشارك الرئيس السيسي في هذه القمة التي تتناول قضايا ترتبط بالعلاقات الثنائية المصرية الصينية والعلاقات العربية الصينية ".

واكمل محمد عز العرب :" هناك حرص في الدولة المصرية على اتباع سياسة خارجية متوازنة والانفتاح على القوى الدولية وعدم الاعتماد على مسار لسياسية خارجية تتجه لقوة دولية بعينها ".

ولفت محمد عز العرب:" هناك اهتماما من دول رئيسية في العالم مثل أمريكا والصين وفرنسا بالمنطقة العربية ".



