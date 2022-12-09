أسامة عرابي: الأهلي قادر على التتويج بكل ألقاب الموسم الحالي.. وكريم فؤاد خطف الأنظار

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إقامة مباريات الدوري حاليًا أمر لا مفر منه، من أجل إنهاء بطولة الدوري مبكرًا، حتى لا يتكرر سيناريو المواسم الماضية، مع ضرورة إعطاء اللاعبين الراحة المناسبة، وإبعادهم عن الضغوط العصبية.

وقال عرابي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "من الطبيعي أن يبحث مارسيل كولر عن مصلحته وإيجاد أكبر عددًا من اللاعبين أصحاب المستويات العالية، وهذا هو المتبع في الاندية الكبرى التي تتنافس في بطولات كثيرة، ويتواجد منهم لاعبين في المنتخبات".

المحافظة على قوام الاهلي..

وأضاف: "طاهر محمد لاعب جيد ومؤثر، والأهلي قادر مع الوقت على تعويض أي لاعب، هناك لاعبين كبار كانوا موجودين داخل النادي وتم تعويضهم، ولكن طالما الفريق في حاجة إلى أي لاعب في الموسم الحالي، فلابد من المحافظة على القوام الرئيسي".

وأكمل: "مع نهاية الموسم، يتم دراسة الأمور باللاعبين، سواء بالإعارة أو بالرحيل، مثلما حدث مع لاعبين آخرين مثل ميكيسوني وجيرالدو، ولكن في الوقت الحالي التجديد مطلوب للاعبين من أجل المحافظة على الاستقرار، وقرار ادارة الاهلي بتجديد عقود اللاعبين قمة الذكاء".

وزاد: "الأهلي قادر على الفوز بالألقاب، هذا الموسم، وطبيعي أن ينافس على كل البطولات".

وختم تصريحاته قائلا: "كريم فؤاد من أبرز العناصر التي ظهرت مع الأهلي هذا الموسم مع كولر، شاهدته مع إنبي وأعلم أنه لاعب واعد جدًا، وفي الموسم الحالي تألق ويلعب بشكل جيد جدا بعدما تطور مستواه في النواحي الهجومية".