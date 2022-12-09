عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي: الأهلي قادر على التتويج بكل ألقاب الموسم الحالي.. وكريم فؤاد خطف الأنظار

صدى البلد

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إقامة مباريات الدوري حاليًا أمر لا مفر منه، من أجل إنهاء بطولة الدوري مبكرًا، حتى لا يتكرر سيناريو المواسم الماضية، مع ضرورة إعطاء اللاعبين الراحة المناسبة، وإبعادهم عن الضغوط العصبية.

 

وقال عرابي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "من الطبيعي أن يبحث مارسيل كولر عن مصلحته وإيجاد أكبر عددًا من اللاعبين أصحاب المستويات العالية، وهذا هو المتبع في الاندية الكبرى التي تتنافس في بطولات كثيرة، ويتواجد منهم لاعبين في المنتخبات".

المحافظة على قوام الاهلي..

txt

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. وموقف كولر من رحيل طاهر محمد طاهر

txt

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

وأضاف: "طاهر محمد لاعب جيد ومؤثر، والأهلي قادر مع الوقت على تعويض أي لاعب، هناك لاعبين كبار كانوا موجودين داخل النادي وتم تعويضهم، ولكن طالما الفريق في حاجة إلى أي لاعب في الموسم الحالي، فلابد من المحافظة على القوام الرئيسي".

وأكمل: "مع نهاية الموسم، يتم دراسة الأمور باللاعبين، سواء بالإعارة أو بالرحيل، مثلما حدث مع لاعبين آخرين مثل ميكيسوني وجيرالدو، ولكن في الوقت الحالي التجديد مطلوب للاعبين من أجل المحافظة على الاستقرار، وقرار ادارة الاهلي بتجديد عقود اللاعبين قمة الذكاء".

وزاد: "الأهلي قادر على الفوز بالألقاب، هذا الموسم، وطبيعي أن ينافس على كل البطولات".

وختم تصريحاته قائلا: "كريم فؤاد من أبرز العناصر التي ظهرت مع الأهلي هذا الموسم مع كولر، شاهدته مع إنبي وأعلم أنه لاعب واعد جدًا، وفي الموسم الحالي تألق ويلعب بشكل جيد جدا بعدما تطور مستواه في النواحي الهجومية".

الأهلى الزمالك طاهر محمد طاهر جماهير الزمالك نجم الأهلي لاعبي الأهلي مباريات الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

صدمة قوية لـ فيريرا قبل مباراة الزمالك مع بيراميدز

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

ترشيحاتنا

شوبير يعلن موعد حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة مع الأهلي

أحمد موسى: روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي..فيديو

تامر فرج يكشف تفاصيل تعرضه لحادث فى السادس من أكتوبر

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

بعد إعدام أول متظاهر .. ألمانيا تستدعى السفير الإيراني لديها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

طريقة تحضير بان كيك زي الجاهز

كارثة محسن الكيك يسبب أمراض خطيرة

تسلسل زمني.. رحلة الذهب من 2000 جنيه ونازل.. كم سيصل سعره غدًا ؟

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ