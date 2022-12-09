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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات على تويتر..

بعضهم ترشح لـ نوبل..حكايات عن حفلات توقيع كتب لم يحضر إليها أحد

صدى البلد

منذ أيام شارك العديد من أدباء العالم  العديد من الحكايات على تويتر، حيث ناقشوا الوضع الصعب والمواقف المحرجة التي قابلتهم بسبب قلة عدد المشاركين في حفلات توقيعهم.  
 

تغريدات تويتر

 

شاركت الكاتبة والشاعرة مارجريت أتوود ونيل جايمان وجودي بيكول قصصهم الخاصة عن توقيعات الكتاب، وقصصهم المخيبة للآمال، وذلك ردًا على سلسلة تغريدات منتشرة على تويتر.

 

ففي يوم الأحد 4 ديسمبر، غردت الكاتبة الخيالية تشيلسي بانينج وقالت إنه تشهر بخيبة أمل بعد أن حضر شخصان فقط التوقيع على روايتها الأولى التيجان والأساطير.

 

إحراج

 

وكتب بانينج في تغريدة "جاء شخصان فقط إلى مؤلفي للتوقيع أمس، لذلك شعرت بالضيق الشديد". "خاصة وأن 37 شخصًا ردوا" بالذهاب "إلى الحدث؛ لذلك أنا منزعجة وأشعر  بصراحة بالقليل من الإحراج".

تم رصد التغريدة بواسطة Picoult، التي شاركت تجربتها الخاصة رداً على ذلك.

كتبت إلى بانينج: "جلست وحيدة على طاولة التوقيع عدة مرات فقط لكي يقترب شخص ما.. ويسألني عن مكان الحمام".

 

من جانبها كتب الشاعرة الكندية مارجرييت أتوود "انضم إلى النادي". "لقد قمت بتوقيع كتاب ما ولم يأت إليه أحد، باستثناء رجل أراد شراء بعض أشرطة سكوتش وأعتقد أنني كنت المساعدة."

من جانبه رد الكتاب  جايمان على تغريدة بانينج وقال: "لقد قمت أنا وتيري براتشيت بالتوقيع في مانهاتن من أجل رواية "Good Omens" التي لم يأت إليها أحد على الإطلاق.

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سوء شديد

 


ورد ديفيد نيكولز إن لديه "العديد من "التجارب المماثلة" التي لا يمكن مشاركتها"، مضيفًا: "تلك التي تظاهر فيها موظفو المكتبة بلطف بأنهم عملاء حتى لا أشعر بالسوء الشديد، والتي تبقى معي".

وعلق الكاتب جوناثان كو قائلاً: "لقد دُعيت ذات مرة إلى مهرجان لكتاب الجريمة. كولين ديكستر كان يعمل في نفس الوقت. ظهر لي شخص واحد فقط. تجاذبنا أطراف الحديث لفترة من الوقت وأخبرته عن مدى سعادتي بمجيئه. قال "في الواقع أنا صاحب المكتبة وكان من المفترض أن أقدم لكم نفسي منذ البداية".

قالت أيضًا مالوري بلاكمان: "لقد كنا جميعًا هناك". "لقد تحدثت ذات مرة في مكتبة وحضر خمسة أشخاص، بما في ذلك أمي التي وضعت طفلي الرضيعين أمامي ثم" انسحبت "استراتيجيًا للحصول على بعض الهدوء لبعض الوقت."

وكتب كريستوفر مور: "قمت بالتوقيع في متجر كتب في بيركلي، وكان هذا هو الكتاب الثاني، على ما أعتقد". "لم يحضر أحد. لا أحد. أغلق المالك الأبواب وجلست على الأرض في الممر وقرأت  للمالك وموظفه والسائق الذي كان لطيفًا بما يكفي ليقودني إلى هناك".

تويتر أدباء العالم يعانون مارجريت أتوود نيل جايمان دار النشر

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