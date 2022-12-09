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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى المفتي تتألق من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها  صورًا  من حفل ختام مهرجان البحر الاحمر السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هدي المفتي بأطلالة جذابة و علقت قائلة : من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السنمائي الدولي من دورته الثانية.

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وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم حظك اليوم، المُنتظر عرضه في دور العرض السينمائية أكتوبر الجاري، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طه الدسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن حظك اليوم، قالت الفنانة هدى المفتي إنها متحمسة جدا لقرب عرض الفيلم في دور العرض السينمائية، وإنها قد بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.

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