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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الرياضي لغزل المحلة: الأهلي من أفضل الفرق في أفريقيا

صدى البلد

أكد صابر عيد، المدير الرياضي لفريق غزل المحلة، أن الأهلي من أفضل الفرق في أفريقيا، وذلك على خلفية خسارة فريقه على يد الأحمر بثنائية نظيفة.
 

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الأهلي من أفضل الفرق بأفريقيا، ولاعبي فريقنا أدوا ما عليهم خلال المباراة".


وتابع: "اللقاء كان صعبا وزادت صعوبته علينا بسبب الأهداف المبكرة التي تلقاها الفريق في الشوط الأول".

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وواصل: "بابافاسيليو حفز اللاعبين بين الشوطين من أجل أن يلعبوا بطريقتهم من خلال الكرة تنقلات الكرة على الأرض".
وأتم: "لاعبو الاهلي (تقال) في الملعب ونجحوا في قراءة طريقة لعبنا منذ البداية، وأشكر لاعبي فريقي على ما قدموه".

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