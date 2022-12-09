صحف الكويت .. الملك سلمان ورئيس الصين يوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة ونجاح وساطة الإمارات والسعودية بشأن تبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا

وزير المالية المصري: سددنا 40 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 30 شهرًا

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

"النواب الأمريكي" يصادق على مساعدة عسكرية لتايوان بـ 10 مليارات دولار

بوريل: حرب أوكرانيا أظهرت افتقار الاتحاد الأوروبي لقدرات دفاعية "حيوية"

الإمارات والسعودية تعلنان نجاح وساطتهما بشأن تبادل مسجونين اثنين بين أمريكا وروسيا

الملك سلمان والرئيس الصيني يوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة

إسرائيل تهدد باستهداف مطار بيروت حال استخدامه لتهريب أسلحة إيرانية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري، محمد معيط قوله: "إننا مستمرون في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزا للصناعة والإنتاج ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. وقد سددنا 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما تفرضه على موازنات الدول بما فيها مصر".

وأضاف الوزير "أننا ملتزمون بالاستمرار في دعم الصادرات بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم على نحو يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله، مما يرفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى خمسة، مشيرةً إلى أن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية عابود شمال غرب رام الله بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما.

وأفادت "القبس" بأن الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينج وقعا، في الرياض "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين".

وأشارت "الراي" إلى أ، إسرائيل تشتبه في محاولة إيرانية جديدة لتهريب أسلحة عبر مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أن "تل أبيب حذرت من أنها قد تنفذ ضربات على مطار بيروت الدولي لإحباط عمليات تهريب الأسلحة".

دوليًا، قالت "الوطن" إن مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار. ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.

ونقلت "القبس" عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قوله إن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل، وأظهرت أنه يفتقر لقدرات "حيوية" للدفاع عن حدوده، مضيفًا: "ندرك أننا نفتقر إلى قدرات دفاعية حيوية، نفتقر إلى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستويات تهديد أعلى.. نواجه تهديدات، تهديدات حقيقية، بالقرب منا ومن المحتمل أن تتفاقم".

وذكرت "الجريدة" أن وزارتي الخارجية الإماراتية والسعودية أعلنتا عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، مشيرةً إلى أن "أبوظبي استقبلت في 8 ديسمبر 2022، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات، والسعودية. وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما".