عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي أمريكي يزور عدة دول أوروبية لتأكيد التزام واشنطن بالسلام

صدى البلد

 يتوجه مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت إلى كوسوفو وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وكرواتيا وبلجيكا مع وفد مشترك لمدة سبعة أيام؛ لتأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم بالسلام والاستقرار والازدهار في تلك المنطقة.


وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أمس /الخميس/ أنه في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري، يسافر المستشار شوليت إلى بريشتينا، كوسوفو، حيث سيلتقي مع مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين آخرين لمناقشة التعاون المستمر في مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود الأمريكية لتعزيز اندماج كوسوفو في الهياكل الأوروبية والأوروبية الأطلسية من خلال الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.


وفي 13 ديسمبر، سيواصل المستشار شوليت زيارته إلى بلغراد، صربيا، حيث سيناقش أمن الطاقة والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتقدم نحو هدف صربيا المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي بقيادة الحكومة الصربية. 


كما سيناقش دور صربيا في تعزيز السلام والأمن الإقليميين ومشاركتها المستمرة في الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي لتحقيق التطبيع الشامل للعلاقات مع كوسوفو.


وفي 14 ديسمبر، سيسافر شوليت إلى سراييفو، البوسنة والهرسك للقاء ممثلين عن مؤسسات حكومة البوسنة والهرسك لمناقشة سيادة القانون والإصلاحات الاقتصادية والطاقة والدفاع ومع المسؤولين المشاركين في مكافحة الفساد والجرائم الخطيرة الأخرى. كما سيسافر إلى سكوبي، شمال مقدونيا حيث سيلتقي مع قادة الحكومة لإجراء مناقشات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد ومحاربة الفساد.


وفي 15 ديسمبر، سيسافر شوليت إلى بودجوريتشا، مونتينيجرو للقاء قادة الحكومة والمجتمع المدني لمناقشة المأزق السياسي الحالي، والتزامنا المشترك بالأمن الإقليمي، والتقدم المستمر للجبل الأسود نحو التكامل الأوروبي الأطلسي. وفي زغرب، كرواتيا، سيجتمع المستشار مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة التعاون الدفاعي وأمن الطاقة الأوروبي بالإضافة إلى الازدهار الاقتصادي والأمن في المنطقة وسيضع اللمسات الأخيرة على معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين الكرواتيين مع الولايات المتحدة.


وسيسافر المستشار بعد ذلك إلى بروكسل، بلجيكا في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر لمناقشة التعاون مع الشركاء الأوروبيين والحلفاء في مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا، ومسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي لدول غرب البلقان، وأمن الطاقة، والحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بين كوسوفو وصربيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

كيف تجلى الله للجبل ؟..موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

عرض الجمعة .. آيفون 11 بـ 11 ألف جنيه.. سعره فى المحلات 18 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

صور توضح طرق اختيار بطاطس التحمير

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ