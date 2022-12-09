حملة لتطهير خزانات المياه بالمستشفيات العامة والمركزية في سيناء

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حملة تطهير لخزانات المياه بالمستشفيات العامة والمركزية وكذلك خظانات المياه علي مستوي المدارس علي مستوي مراكز المحافظة

وذلك بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بالمديرية ، واشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.



ضمان جودة مياه الشرب



فريق العمل ضم كل من:

شاهين سليم مراقب أول الإدارة والمراقب الصحي/ محمد مصطفى بالإدارة الصحية بالشيخ زويد ، بالمرور على محطة مرفق المياه بحي الكوثر.. حيث تم الإشراف على عملية غسيل وتطهير خزانات سيارات الشركة القابضة للمياه المحلاة.

وذلك لضمان جودة مياه الشرب التي سيتم تقديمها للمترددين علي المستشفي وتوفير المياه اللازمة للاستعلام داخل الأقسام الطبية بالمستشفي ، تحت اشراف الفريق الصحي بالقسم الوقائي بإدارة الشيخ زويد الصحية.