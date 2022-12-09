عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتطهير خزانات المياه بالمستشفيات العامة والمركزية في سيناء

تطهير خزانات المياه
تطهير خزانات المياه في المستشفيات

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء،  حملة تطهير لخزانات المياه بالمستشفيات العامة والمركزية  وكذلك خظانات المياه علي مستوي المدارس علي مستوي مراكز المحافظة  
وذلك بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،  والدكتور  أسامة سالم مدير الطب الوقائي بالمديرية ، واشراف الدكتور  محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد. 


ضمان جودة مياه الشرب


فريق العمل ضم  كل من:
شاهين سليم مراقب أول الإدارة والمراقب الصحي/ محمد مصطفى  بالإدارة الصحية بالشيخ زويد ،  بالمرور على محطة مرفق المياه بحي الكوثر.. حيث تم  الإشراف على عملية غسيل وتطهير خزانات سيارات الشركة القابضة للمياه المحلاة.
وذلك لضمان جودة مياه الشرب التي سيتم تقديمها للمترددين علي المستشفي وتوفير المياه اللازمة للاستعلام داخل الأقسام الطبية بالمستشفي ، تحت اشراف الفريق الصحي بالقسم الوقائي بإدارة الشيخ زويد الصحية.

txt

ندوة توعوية بالحسنة في شمال سيناء بعنوان "لا لحرمان المرأة من الميراث "

سيناء حملة تطهير خزانات المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شك في المحامي وطليقته.. النيابة تكشف سر قاتل بنداري حمدي

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

ترشيحاتنا

إلغاء بطولة سوبر المحترفين لكرة اليد

السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش عام 2023

استقرارا أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 9-12-2022 في البنوك

القوى العاملة في أسبوع.. تحويل 32 مليون جنيه من السعودية لورثة 10 أسر مصرية

البرازيل تسعى لتكريس عقدة كرواتيا ومواصلة الزحف نحو لقب كأس العالم

مصر تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العنف في الأراضي المحتلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان.. إطلالة غادة عبد الرازق تثير الجدل في جدة

أثارت الجدل.. كيف تغير شكل أحلام في آخر ظهور لها؟

بإطلالة مبهجة.. بشرى تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ