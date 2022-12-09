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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تثمن مجهودات وزير الرياضة لاهتمامه بالارتقاء بكافة الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية

عفاف زهران، عضو مجلس
عفاف زهران، عضو مجلس النواب

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قرارا بدعم منتخب السويس الرياضي بمبلغ 116000 كدفعة أولى من الدعم الأساسي للصرف على الأنشطة الرياضية للنادي، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة والمتضمنة علي الارتقاء بكافة الهيئات الرياضية علي مستوي محافظات الجمهورية.

 

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الشباب والرياضة على إخطار النائبة عفاف زهران فور صدور القرار، من منطلق حرصه الشديد علي المتابعة والاهتمام بالرعاية الرياضية للشباب بمحافظة السويس.

 

من جانبها، تقدمت النائبة عفاف زهران بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على النهضة التي أحدثها بالأندية ومراكز الشباب،  معربة عن تقديرها الكامل لتعاونه المستمر لما فيه الصالح العام . 

 

وزير الشباب منتخب السويس الرياضي أشرف صبحي عفاف زهران

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