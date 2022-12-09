رئيس مدينة الحسنة يتفقد مصالح الخدمات والأعمال الجاري تنفيذها

تابع المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، مصالح الخدمات ، والاعمال الجاري تنفيذها بقرية الجفجافة يرافقه سكرتير القرية ، وقد تم المرور على جميع المصالح الحكومية للاطمئنان على سير العمل بها ، كما تفقد مبنى المسجد الذى يتم إنشائه بقرية الجفجافة لخدمة أهالى القرية .

المواصفات والمعايير

وأكد رئيس مدينة الحسن، على ضرورة الانتهاء من التشطيبات لتسليم المبنى ، استعدادا لافتتاحه وذلك طبقاً للمواصفات والمعايير التى تم إعتمادها لعملية الإنشاء للمبنى ٠

و تفقد رئيس الحسنة أيضاً مركز شباب قريه الجفجافة حيث تفقد الملعب المخصص للمركز للتأكد من مدى إستفادة الشباب بالقرية جميع الأنشطة الرياضية التي يقدمها المركز ، للمساهمه في رفع الروح المعنوية لدى الشباب والاستفادة الجديه لأوقاتهم ٠

وأشار بغدادي ، إلى تأكيد مبادىء الحساب والمساواة والانضباط فى العمل ، و محاسبة كل من يخالف أو يقصر فى أداء عمله تجاه مصلحة المواطنين

