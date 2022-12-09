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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتفقد مصالح الخدمات والأعمال الجاري تنفيذها

رئيس مدينة الحسنة
رئيس مدينة الحسنة ىنفقد مركز شباب الجفجافة

تابع المحاسب سعد بغدادي رئيس مدينة  الحسنة محافظة شمال  سيناء، مصالح  الخدمات ، والاعمال الجاري تنفيذها بقرية الجفجافة  يرافقه سكرتير القرية  ، وقد تم  المرور على جميع المصالح الحكومية للاطمئنان على سير العمل بها ، كما تفقد مبنى المسجد الذى يتم إنشائه بقرية الجفجافة لخدمة أهالى القرية .

 

المواصفات والمعايير 

 

وأكد رئيس مدينة الحسن،  على ضرورة الانتهاء من التشطيبات لتسليم المبنى ، استعدادا لافتتاحه وذلك طبقاً للمواصفات والمعايير التى تم إعتمادها لعملية الإنشاء للمبنى ٠

و تفقد رئيس الحسنة  أيضاً مركز شباب قريه الجفجافة حيث تفقد الملعب المخصص للمركز للتأكد من مدى إستفادة الشباب بالقرية جميع الأنشطة الرياضية التي يقدمها المركز ، للمساهمه في رفع الروح المعنوية لدى الشباب والاستفادة الجديه لأوقاتهم ٠

وأشار بغدادي ، إلى تأكيد مبادىء الحساب والمساواة والانضباط فى العمل ، و محاسبة كل من يخالف أو يقصر فى أداء عمله تجاه مصلحة المواطنين 
 

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الحسنة المصالح الخدمات الأعمال قرية

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