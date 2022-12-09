تونس: ضبط 217 قطعة يشتبه في أثريتها

تمكنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، من ضبط 217 قطعة صفراء اللون يشتبه في أثريتها .



وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له - إن فرقة الأبحاث والتفتيش بولاية القصرين تمكنت من حجز 217 قطعة صفراء اللون يشتبه في أثريتها، بعد أن قام تونسيان بالولاية ببيعها لشخص جزائري مقابل مبلغ مالي قدره 40 ألف دينار.



وأكد المتحدث أن قطاعات الحرس الوطني المختلفة لن تتوانى عن تعقب العناصر الإجرامية وملاحقة الضالعين في شبكات الاتجار بالقطع الأثرية المزيفة وعمليات النبش في القبور بحثا عن الآثار وجرائم غسل الأموال، داعيا المواطنين إلى مساندة جهود الدولة للحفاظ على الموروث الثقافي وما تكتسيه هذه القطع الأثرية من قيمة تاريخية لا تقدر بثمن.

