الرئاسة الروسية تشيد بدور الإمارات والسعودية في تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن

أشاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف بالدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وقال بيسكوف - وفقا لقناة وروسيا اليوم الإخبارية - "نقدر تقديرا رفيعا لدور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقليديا تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".



وكانت السعودية والإمارات قد أصدرتا بيانا يوم أمس الخميس بشأن نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث أكدت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية على أن نجاح الوساطة إنما يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.



وفي سياق أخر ، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا سترد على فرض سقف على أسعار النفط بالطريقة التي تناسب مصالحها على أفضل وجه.



وقال بيسكوف "إن خطوة تسعير النفط حتى على المدى المتوسط محفوفة بمشاكل إضافية لاستقرار الأسواق ، نحن نتحدث عن زعزعة محتملة لسوق الطاقة العالمية، نحن نتحدث عن تدخل اصطناعي في علاقات السوق في عملية تسعير النفط، روسيا سترد بالطريقة التي تناسب مصالحها على أفضل وجه".



وأضاف أنه سيتم في المستقبل القريب الإعلان عن قرار بشأن ما ستفعله روسيا ردا على مثل هذه الخطوة التي تعد سخيفة على الإطلاق من وجهة نظرنا.





وكان وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، قد صرح أمس الخميس بأن روسيا تعمل على إعداد إجراءات كرد على فرض الغرب سقفا على سعر برميل النفط الروسي.



ومطلع الأسبوع الجاري دخلت حيز التنفيذ عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بقيمة 60 دولارا للبرميل.