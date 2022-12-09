بوتين: أسعار الطاقة في أوروبا أعلى من دول الاتحاد الأوراسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن أسعار الطاقة في الغرب أعلى من أسعارها في الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وقال بوتين - خلال كلمته في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- " إن الرسوم الجمركية وأسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي تختلف بشكل كبير عن التعريفات الخاصة لجيراننا في الغرب".



وأشار بوتين إلى أن التجارة غير المنقطعة في جميع السلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية مضمونة في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وفي سياق منفصل، أكدت مبعوثة روسيا لمجموعة العشرين شيربا سفيتلانا لوكاش، اليوم /الجمعة/، أن نحو نصف أعضاء مجموعة العشرين يعارضون عزل روسيا.



وقالت لوكاش لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "الدول الغربية تواصل الترويج للخطاب المعادي لروسيا في مجموعة العشرين، حيث استمروا في إلقاء اللوم على بلدنا في الأزمات في الاقتصاد العالمي سواء كانت في قطاع الغذاء أو الطاقة".



وتابعت :" إن نصف مجموعة G20 ويمكننا إحصاء جميع الدول المدعوة يعاملوننا بشكل مختلف، حيث يدعمنا الشركاء الودودون ويعتقدون أن أي عزل لروسيا أمر غير مقبول نظرًا لأنها مشارك رئيسي في العمليات العالمية ولاعب اقتصادي عالمي مهم".



وأشارت إلى أن نقطة تحول حدثت في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر الماضي، مؤكدة أنه في حال فشل حوار لما تم اعتماد الإعلان الختامي.



وافق المشاركون في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية على إعلان يتكون من أكثر من 50 فقرة ، تشير بشكل خاص إلى المواقف المختلفة بشأن قضية أوكرانيا.



ومن جانبها، رحبت موسكو بالوثيقة باعتبارها انتصارا للفطرة السليمة، على حد قول مبعوثة روسيا لمجموعة العشرين .



وتضم مجموعة العشرين أكبر اقتصادات العالم أستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

