أب يصدم محكمة بريطانية ويعترف بقتل ابنه الصغير

اعترف أب بقتل ابنه البالغ من العمر 11 عامًا بضربه بعد أن ادعى سابقًا أن الصبي سقط من شجرة.

أقر مايكل هاريسون، 41 عامًا، بالذنب في جريمة قتل ابنه “ميكي هاريسون”، خلال محاكمته في ديربي كراون كورت بمدينة نوتنجهام البريطانية.

اعترف الأب، الذي كان يرتدي بدلة رياضية رمادية اللون وبنطال للركض خلال محكمته، بالتسبب في وفاة ابنه لكنه نفى تهمة أكثر خطورة بقتله.

اعترافات الاب القاتل

طوال جلسة الاستماع القصيرة، انحنى هاريسون إلى الأمام ورأسه على مكتب، ورفعه فقط للدخول في توسلاته.

بالإضافة إلى اتهامه بارتكاب جريمة القتل، فإنه يواجه أيضًا تهمة واحدة تتعلق بالتحكم في سلوك امرأة وإكراهها، والذي دفع بأنه غير مذنب في جلسة استماع هذا الصباح.



أخبر الأب الشرطة في البداية أن ابنه “ميكي” أصيب بجروح نتيجة سقوطه من شجرة بالقرب من حديقة شيبلي كونتري بارك.

لكن تبين خلال محاكمته أنه تسبب في موت ابنه بعد ضربه والتسبب في سقوطه بعنف داخل حمام منزله، في أبشع قضية عنف منزلي ببريطانيا.