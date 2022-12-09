الرئيس البيلاروسي يدعو إلى قمة بين الاتحاد الاقتصادي ومنظمة شنجهاي وبريكس

دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى عقد قمة مشتركة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "البريكس".



وقال لوكاشينكو، في كلمة له خلال أعمال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، المنعقدة في قيرغيزيا اليوم الجمعة: "أعتقد أن الوقت قد حان لعقد قمة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".



وأضاف أن هذه البلدان تشاركنا نهجنا بشأن الحاجة إلى احترام الثقافات والآراء والأنظمة السياسية المختلفة" .. مشيرا إلى أن هذه القمة ربما تُعقد بمشاركة آسيان.



وأكد الرئيس البيلاروسي أن البنود الأساسية على جدول أعمال القمة الحالية يمكن أن تكون قضايا التعاون الاقتصادي وتشكيل تكتلات تجارية إقليمية واستخدام العملات الوطنية، بجانب موضوعات الطاقة والأمن.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل إلى بيشكيك عاصمة قيرغيزيا للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الاقتصادي الأورواسي.



يُذكر أن مسلعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، قد أعلن أمس الخميس أن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيناقشون تشكيل سوق مشتركة للغاز خلال القمة.

