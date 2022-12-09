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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق ميزة حماية جديدة تخبرك بمحاولة اختراق آيفون.. تيليجرام يطرح 9 ميزات جديدة لمنافسة واتساب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فيفو تعلن عن هاتف متطور بميزات فريدة .. سعر ومواصفات iQOO 7 SE

 

كشفت شركة فيفو الصينية، عن أول هاتف ذكي لها يعمل بمعالج شركة ميدياتك الجديد Dimensity 8200، وهو هاتف iQOO Neo7 SE، والذي تم الإعلان عنه خلال حدث إطلاق سلسلة iQOO 11 المميزة.

 

هتعرف لو حد اخترق آيفون.. أبل تطلق ميزة حماية جديدة لا مثيل لها

 

كشفت شركة أبل Apple الأمريكية، عن ميزات أمنية جديدة لا مثيل لها ضمن هواتف آيفون، من شأن هذه الميزات الجديدة أن تجعل منتجاتها الأكثر أمانا وحماية في السوق.

 

مش هتحتاج تشترى خط.. تيليجرام يطرح 9 ميزات جديدة لمنافسة واتساب

 

حصل تطبيق المراسلة المشفر تيليجرام، على تحديث جديد حمل معه العديد من الميزات المهمة والعملية للتطبيق، والتي تتحدى بشكل مباشر منافسة الرئيسي واتساب، من بينها ميزة إنشاء حساب بدون بطاقة SIM، والتي ستوفر على المستخدمين شراء خط جديد وستتيح لهم إخفاء رقم هاتفهم عن الآخرين.

 

خبر صادم.. اختراق هاتف سامسونج الباهظ الثمن Galaxy S22 للمرة الثالثة

 

تمكن بعض المتسابقين من اختراق هاتف سامسونج الباهظ الثمن Galaxy S22، خلال مسابقة القرصنة Pwn2Own 2022 التي تركز على المستهلك في تورنتو، كندا.

 

موبايل الغلابة بسعر مغر.. فيفو تطلق أحدث هاتف 5G للشباب

 

كشفت شركة فيفو الصينية، عن إصدار جديد من هاتف Vivo Y35، والذي يأتي ضمن سلسلة (Y) التي تستهدف فئة المستخدمين من الشباب بشكل كبير، كونها تقدم قيمة حقيقة من المواصفات والإعدادات بسعر مقبول.

 

حدث واتساب فورا.. تغييرات مذهلة تصل جهازك منها التراجع عن الحذف

 

أطلق واتساب WhatsApp، مجموعة من الميزات الجديدة لتعزيز واجهة المستخدم والخصوصية، والتي تمنح المستخدمين المزيد من أدوات الخصوصية وتضيف مستوى جديد من المتعة إلى المحادثات، إليك أبرز المزايا التي تم طرحها مؤخرا لمستخدمي iOS و أندرويد.

 

بإمكانيات جبارة وسعر خرافي.. أفضل هواتف الفلاجشيب من شاومي لعام 2022

 

شهدت محفظة شركة شاومي، مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية خلال عام 2022، من بين فئة الهواتف الاقتصادية والفلاجشيب وحتي الأجهزة ذات الشاشات القابلة للطي، والتي تضم تقنيات جديدة وأخرى محدثة، تجعل هواتف شاومي من أفضل الأجهزة الذكية الموجودة في السوق.

تكنولوجيا فيفو واتساب آبل هواتف آيفون شركة ابل iQOO 7 سامسونج

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