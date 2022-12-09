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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 273 مليون دولار.. ننشر أهم الدولة المستوردة للصهاريج المصرية 2022

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من الجسور والصهاريج بنسبة 12% خلال الـ 9 أشهر الأولى من  2022 لتبلغ 273 مليون دولار في مقابل 243 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح تقريرالمجلس التصديري لمواد البناء والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أنه تم تصدير جسور وصهاريج من مصر لنحو 115 دولة، تستحوذ 5 دول منها على 40,4% من إجمالي صادرات مصر من الجسور والصهاريج بقيمة 110,311 مليون دولار في مقابل 54,95 مليون دولار بنمو 100,7%.

وجاءت تايلاند في المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للجسور والصهاريج المصرية بقيمة 37,808 مليون دولار في مقابل 4,579 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 726%،  لتستحوذ على 13,8% من الإجمالي.

وحلت ليبيريا في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للجسور والصهاريج من مصر بقيمة  24,507 مليون دولار في مقابل 981 ألف دولار بنمو 2398%.

وسجلت قيمة صادرات مصر من الجسور والصهاريج للسعودية نحو 19,804 مليون دولار في مقابل 19,768 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الجسور والصهاريج المصرية إلى إيطاليا نحو 16,704 مليون دولار في مقابل 16,726 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الجسور والصهاريج للسودان بنسبة 11% خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2022” لتبلغ 11,488 مليون دولار في مقابل 12,896 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

صادرات مصر الدول المستوردة المجلس التصديري لمواد البناء صادرات المجلس التصديرى

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