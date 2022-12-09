مؤشر البورصة المصرية يقفز 8.7% ويقترب من مستوى14838.31 نقطة الأسبوع الماضي



سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838.31 نقطة.

صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019.92 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563.62 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 78.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.477 مليار ورقة منفذة على 453 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.574 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.