عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مؤتمر الحوار الاجتماعي ..غدا

صدى البلد

يفتتح وزير القوى العاملة؛ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ غدا السبت؛ المؤتمر العمالي الذي تنظمه النقابة العامة للمرافق برئاسة  هشام فؤاد، بمدينة شرم الشيخ،بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة،وممثلين عن منظمات نقابية عربية ودولية،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يعقد المؤتمر تحت عنوان"دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة "؛ ومن المقرر أن يلقى وزير القوى العاملة  كلمة عن دور الدولة في ترسيخ مبادئ الحوار وتعزيز علاقات العمل .

وقال هشام فؤاد: إن حضور الوزير ،والمحافظ، والدكتور احمد مهينة ؛ ممثلا عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور  محمد شاكر ، ورؤساء مجالس إدارة الشركات ،هو رسالة من عمال مصر إلى العالم ،لدعم توصيات قمة المناخ التي انعقدت منذ ايام في مدينة شرم الشيخ ،بحضور زعماء وقادة العالم ،من أجل عالم خال من التلوث .

 ورسالة عمالية -أيضا- بأن مصر بلد الامن والامان والاستقرار تسير الان على خطى ثابتة نحو “الجمهورية الجديدة” بمشروعات عملاقة ونهضة اقتصادية وصناعية غير مسبوقة رغم التحديات ،تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

48 ساعة بحث وتحقيقات.. ماذا قال المتهم بقتل محامي كرداسة وعلاقة طليقته بالجريمة؟

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

ترشيحاتنا

استشاري: لا أحد بمنأى عن المرض النفسي حتى الطبيب

مَن المسموح لهم بمعرفة بيانات حسابات وودائع عملاء البنوك ؟ ومتى يتم

اشتري الشبكة.. الشعبة: ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أيام

حجازي : الرئيس السيسي ذكر مصالح المنطقة العربية بقمة الرياض وليس مصر فحسب

وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مؤتمر الحوار الاجتماعي ..غدا

6.69 جنيه للبيع.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 50 صورة من مسلسل موضوع عائلي قبل طرحه

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ماذا فعل في الأجنة.. طبيب نساء يجري عمليات إجهاض/ فيديو جراف

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ