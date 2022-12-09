وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مؤتمر الحوار الاجتماعي ..غدا

يفتتح وزير القوى العاملة؛ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ غدا السبت؛ المؤتمر العمالي الذي تنظمه النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، بمدينة شرم الشيخ،بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة،وممثلين عن منظمات نقابية عربية ودولية،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يعقد المؤتمر تحت عنوان"دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة "؛ ومن المقرر أن يلقى وزير القوى العاملة كلمة عن دور الدولة في ترسيخ مبادئ الحوار وتعزيز علاقات العمل .

وقال هشام فؤاد: إن حضور الوزير ،والمحافظ، والدكتور احمد مهينة ؛ ممثلا عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ، ورؤساء مجالس إدارة الشركات ،هو رسالة من عمال مصر إلى العالم ،لدعم توصيات قمة المناخ التي انعقدت منذ ايام في مدينة شرم الشيخ ،بحضور زعماء وقادة العالم ،من أجل عالم خال من التلوث .

ورسالة عمالية -أيضا- بأن مصر بلد الامن والامان والاستقرار تسير الان على خطى ثابتة نحو “الجمهورية الجديدة” بمشروعات عملاقة ونهضة اقتصادية وصناعية غير مسبوقة رغم التحديات ،تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .