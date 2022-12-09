عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز الشيخ زايد: تسليم 1500 شقة من مشروع جنة مارس المقبل

المهندس أحمد مصطفى
المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

قال المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن هناك تطوير كبير تشهده مدينة الشيخ زايد، وفقا لتوجيهات الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن مدينة الشيخ زايد تتكون من الكتلة العمرانية القديمة القائمة على مساحة 10 آلاف فدان وهي منطقة ساكنة بنسبة تتجاوز الـ 90% ويتم عمل تطوير في مداخل المدينة وتطوير في الزراعة وترشيد في استهلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة وترشدي استهلاك المياه ونجمل ونطور كل يوم جديد .


وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن هناك امتداد شرقى للمدنية يتم فيه بناء مشروع جنة والمكون من 300 عمارة وسيظهر للنور في بداية 2023.


وتابع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: سنسلم 1500 وحدة سكنية من مشروع جنة من شهر مارس المقبل، وباقى المشروع سيتم تسليمه تباعا، ومع نهاية عام 2023 سيتم تسليم الوحدات السكنية بالمشروع، قائلا: “قطعنا شوطا كبيرا في المشروع وتم الانتهاء من بناء العمارات وتوصيل المرافق، ونحاول إخراج المشروع بطريقة تليق بالمواطن المصرى”.

المواطن المصري مدينة الشيخ زايد جهاز مدينة الشيخ زايد المجتمعات العمرانية استهلاك الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قناة مفتوحة تذيع مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

48 ساعة بحث وتحقيقات.. ماذا قال المتهم بقتل محامي كرداسة وعلاقة طليقته بالجريمة؟

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

ترشيحاتنا

استشاري: لا أحد بمنأى عن المرض النفسي حتى الطبيب

مَن المسموح لهم بمعرفة بيانات حسابات وودائع عملاء البنوك ؟ ومتى يتم

اشتري الشبكة.. الشعبة: ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أيام

حجازي : الرئيس السيسي ذكر مصالح المنطقة العربية بقمة الرياض وليس مصر فحسب

وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مؤتمر الحوار الاجتماعي ..غدا

6.69 جنيه للبيع.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 50 صورة من مسلسل موضوع عائلي قبل طرحه

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ماذا فعل في الأجنة.. طبيب نساء يجري عمليات إجهاض/ فيديو جراف

أصغر سنا من عمرها بـ 20 سنة.. تغير مفاجئ في شكل أحلام بآخر ظهور لها

عودة جدري القرود لمصر.. تفاصيل اكتشاف حالة جديدة وأعراض صادمة للفيروس.. فيديو

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ