رئيس جهاز الشيخ زايد: تسليم 1500 شقة من مشروع جنة مارس المقبل

قال المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن هناك تطوير كبير تشهده مدينة الشيخ زايد، وفقا لتوجيهات الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن مدينة الشيخ زايد تتكون من الكتلة العمرانية القديمة القائمة على مساحة 10 آلاف فدان وهي منطقة ساكنة بنسبة تتجاوز الـ 90% ويتم عمل تطوير في مداخل المدينة وتطوير في الزراعة وترشيد في استهلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة وترشدي استهلاك المياه ونجمل ونطور كل يوم جديد .



وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن هناك امتداد شرقى للمدنية يتم فيه بناء مشروع جنة والمكون من 300 عمارة وسيظهر للنور في بداية 2023.



وتابع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: سنسلم 1500 وحدة سكنية من مشروع جنة من شهر مارس المقبل، وباقى المشروع سيتم تسليمه تباعا، ومع نهاية عام 2023 سيتم تسليم الوحدات السكنية بالمشروع، قائلا: “قطعنا شوطا كبيرا في المشروع وتم الانتهاء من بناء العمارات وتوصيل المرافق، ونحاول إخراج المشروع بطريقة تليق بالمواطن المصرى”.