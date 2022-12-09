رئيس جهاز الشيخ زايد : بناء مدينة ذكية بالكامل في الامتداد الغربي

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الامتداد الغربى للمدينة يبلغ مساحته حوالى 10 آلاف فدان يتم توصيل كل المرافق لهم بتكلفة 4 مليارات جنيه توفرها الدولة ، مشيرا إلى أنه يتم بناء مدينة ذكية بالكامل في الامتداد الغربى.



قال رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، إن مشروع الحزام الأخضر يقع في الامتداد الغربى لمدينة الشيخ زايد .



وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إن الشركات استلمت الأراضى الخاصة بالحزام الأخضر وبدأت تعمل وقريبا جزء من قطع الأراضى سترى النور وسيوجد بها إسكان وقد تظهر للنور بالكامل مع نهاية عام 2023.