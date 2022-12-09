النشرة الدينية.. هل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات في المساجد ورد قاسٍ من داعية على سم القطط

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

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