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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 : هدية من شريك حياتك

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

يبحث مواليد برج الثور على الفرص الاستثمارية، يعشق المال ويحاول الادخار قدر المستطاع، كما أنه من الأشخاص الذي تميل إلى شراء الذهب.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

إذا كنت ترغب في التجربة وإضفاء بعض الابتكار على روتينك اليومي، يبدو الوقت مناسبًا اليوم، دون الكثير من التفكير والتردد، حاول تنفيذ أي تغييرات تطرأ على عقلك، ومع ذلك، بمجرد التنفيذ، اجلس وشاهد ما إذا كانت التغييرات تظهر نتائج إيجابية أم لا.

توقعات برج الثور مهنيا

يمكن رؤية تطورات إيجابية مختلفة تحدث من جانبك على الصعيد المهني، ستمهد هذه التطورات الطريق لنجاحك في هذه الشركة الحالية ومساعيك المستقبلية.

توقعات برج الثور صحيا

من الناحية الصحية، قد تشعر بالدوار اليوم بسبب نقص فيتامين د في جسمك لذا فكر في إجراء فحص دم لفهمه بشكل أفضل.

توقعات برج الثور عاطفيا

من المحتمل أن تتلقى هدية مفاجئة من شريك حياتك الذي سيختتم يومك بملاحظة سعيدة، سترى الإحساس بالارتباط الذي يمتلكه شريكك ، مما يجعلك تشعر بمزيد من التميز، على الرغم من أنك قد تكون متعبًا جدًا ، يمكنك التفكير في اصطحاب شريكك في موعد عشاء اليوم

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

يبدو أنه أسبوع مثالي للتخطيط لمستقبلك المالي. 

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