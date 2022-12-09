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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

هولندا
هولندا

تقام بعد قليل مباراة دور ربع النهائي بين هولندا ضد الارجنتين في كأس العالم قطر 2022 .

مباراة الارجنتين ضد هولندا 


تقام مباراة الارجنتين ضد هولندا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب لوسيل وتذاع عبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمونديال قطر 2022

تأهل منتخب الأرجنتين تحت قيادة نجمه الأول ليونيل ميسي بعد الفوز علي استراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما تأهل منتخب هولندا بعد الفوز علي أمريكا بثلاث أهداف مقابل هدف.


وتصدر منتخب هولندا المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط بعد الفوز علي السنغال وقطر وتعادل مع الاكوادور، بينما جاء منتخب الأرجنتين علي رأس المجموعة الثالثة بفوزين علي المكسيك وبولندا وخسارة مفاجئة أمام السعودية.

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي لتحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022 منذ آخر بطولة حققها راقصي التانجو في المكسيك 86 . 

علي الجانب الآخر فإن طوحات منتخب هولندا عالية لتحقيق أول القاب بطولة كأس العالم بعدما فشل في تحقيق بطولة 2010 بخسارة أمام إسبانيا في المباراة النهائية .

وحقق منتخب كرواتيا الفوز علي منافسه البرازيل ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة الأرجنتين ضد هولندا في نصف نهائي بطولة كأس العالم.

ويلعب غدا منتخب المغرب حامل آمال إفريقيا والعرب في كأس العالم أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم، كما يلعب منتخب إنجلترا أمام فرنسا والفائز من المباراتين يتواجهان في نصف نهائي كأس العالم.

وتذاع مباراة هولندا ضد الرجنتين عبر قنوات

 Alkass EXTRA TWO HD  ، beIN Sports HD 1 Max ، Alkass EXTRA One HD  ، beIN Sports HD 3 Max  ، Rai 1 ، TVT International ، TRT 1 HD، RTE Two، RTS 1 Senegal، ORTM، SuperSport Maximo 1 ، ، 1TV Georgia ، TVR 1 ، beIN Sports 1 FR ، TVP 1 HD ، SRF zwei HD ، RSI LA 2 HD، ZNBC TV 1 ، Gabon 1ere ، GRTS ، TV Gambia ، ORTB ، Rwanda TV ، KBC 1 Kenya ، beIN 4K HDR ، beIN Sports Connect، beIN Sports HD 5 Max ، TOD ، App - beIN SPORTS، Gol Mundial 1

 

تشكيل الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم


حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا – ليساندرو مارتينيز

الوسط: إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز

 

تشكيل هولندا ضد الأرجنتين


حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

الدفاع: ناثاني آكي، فيرجيل فان دايك، يوريان تيمبر.

الوسط: دالي بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس.

الهجوم: دافي كلاسين، ديباي، كودي جاكبو.

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مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

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