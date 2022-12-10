أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر تبدأ من 410 آلاف جنيه.. و5 سيارات اعتماية بالسوق المصري.. وأرخص سيارة من هيونداي موديل 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر والرياضية، والتي استطاعت ان تجذب شريحة كبيرة، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها الارتفاع والمساحة الداخلية العائلية.

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات، العديد من الموديلات المتنوعة، والتي مازالت تتصدر سوق المستعمل في مصر، ومنها السيارة هيونداي اتوس والتي تنتمي إلى فئة الهاتشبك ذات التصميم صغير الحجم.

ناك العديد من الموديلات المقدمة بالسوق المصري التي تتميز بالاعتمادية، ويترتب ذلك بحسب نسبة انتشارها إلى جانب التقنيات الفنية للصانع ومدى تحقيقة من نجاحات.

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة هيونداي اكسنت RB والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تعد هذه السيارة واحدة من ارخص الاصدرات المقدمة محليًا من هيونداي وسط موديلات 2023.

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة تويوتا المطروحة بالسوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، ومنها النسخة العائلية تويوتا روميون وذلك بعد طرح موديلات 2023، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة تتراوح بين 50 و 55 الف جنيه.