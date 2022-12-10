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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر تبدأ من 410 آلاف جنيه.. و5 سيارات اعتماية بالسوق المصري.. وأرخص سيارة من هيونداي موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر .. تبدأ من 410 آلاف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر والرياضية، والتي استطاعت ان تجذب شريحة كبيرة، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها الارتفاع والمساحة الداخلية العائلية.

 

شبابية وللبنات .. هيونداي آتوس بـ 55 ألف جنيه

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات، العديد من الموديلات المتنوعة، والتي مازالت تتصدر سوق المستعمل في مصر، ومنها السيارة هيونداي اتوس والتي تنتمي إلى فئة الهاتشبك ذات التصميم صغير الحجم.

 

بالأسعار .. 5 سيارات اعتماية بالسوق المصري

ناك العديد من الموديلات المقدمة بالسوق المصري التي تتميز بالاعتمادية، ويترتب ذلك بحسب نسبة انتشارها إلى جانب التقنيات الفنية للصانع ومدى تحقيقة من نجاحات.

 

أرخص سيارة من هيونداي موديل 2023 في مصر.. صور

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة هيونداي اكسنت RB والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تعد هذه السيارة واحدة من ارخص الاصدرات المقدمة محليًا من هيونداي وسط موديلات 2023.

 

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار تويوتا روميون 2023

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة تويوتا المطروحة بالسوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، ومنها النسخة العائلية تويوتا روميون وذلك بعد طرح موديلات 2023، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة تتراوح بين 50 و 55 الف جنيه.

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