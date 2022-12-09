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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم الزهور ويواصل تصدر مجموعته بدوري سيدات الكرة الطائرة

الأهلي يهزم الزهور
الأهلي يهزم الزهور ويواصل تصدر مجموعته

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي الفوز على الزهور بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في أولى مباريات الدور الثاني من الدور التمهيدي ببطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي:

الشوط الأول: 25–23 للزهور
الشوط الثاني: 25–16 للأهلي
الشوط الثالث: 25–16 للأهلي
الشوط الرابع: 25–10 للأهلي

بتلك النتيجة، واصل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 24 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الأولى بالدور التمهيدي بجانب، الزمالك وأصحاب الجياد و 6 أكتوبر ووادي دجلة وهليوبوليس والاتحاد السكندري.

النادي الأهلي الاتحاد السكندري الدوري الممتاز وادي دجلة الأهلى

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