مميت | استشاري تغذية يحذر من تحدٍ خطير منتشر على منصة فيديوهات

حذر عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، خطورة التحدي المتداول عبر منصات "تيك توك"، يقوم المشاركون فيه بإغلاق أفواههم بلاصق أثناء النوم، لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.

وقال عماد الدين فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك شائعات بأن هذا التحدي يكافح الشيخوخة ويساعد على التخسيس، لافتا إلى أن التنفس من الفم فقط يزود معدلات الحرق ويحسن ضربات القلب وضغط الدم وتدفق الأكسجين إلى الجسد.

تابع استشاري التغذية العلاجية، المشاركة في هذا التحدي وخاصة إذا كان الشخص يعاني من لحمية أو احتقان بالأنف سيؤدي للوفاة، نتيجة إصابته باضطرابات في النوم أو انقطاع التنفس اللاإرادي أثناء النوم نتيجة ارتخاء عضلات الحلق.