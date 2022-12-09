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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التهامي عن دعوة نائب بالبرلمان الأوروبي لوقف الادعاءات ضد مصر:صوت العقل والحقيقة

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

علق المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان، على دعوة نائب بالبرلمان الأوروبي إلى وقف ادعاءات البرلمان الأوروبي ضد مصر والذي أكد في دعوته أنه لا أساس لها من الصحة.

 

وقال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "النائب تحدث بصوت العقل والحقيقة، ونظرته ثاقبة ولا يكيل بمكيالين".

 

وأشار: "النائب بالبرلمان الأوروبي يضع الحقيقة أمام عينيه ويتحدث، حيث قال إن مصر حجر الزاوية في الشرق الأوسط، وأحد دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي لها ثقل في  المنطقة".

 

وأوضح: "الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي لمصر ليس لها أساس من الصحة"، مؤكدا: "النائب بالبرلمان الأوروبي يتحدث نيابة عن الشعب  الفرنسي ويتحدث عن الحقيقة".
 

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