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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تريقة وسخرية بسبب تصميم غريب لنصب تذكاري في ليبيا.. تفاصيل

نصب تذكاري
نصب تذكاري

اثارت صورة متداولة لنصب تذكاري في ليبيا سخرية قطاعات كثيرة من السياسيين والمواطنين،  وسط تساؤلات عن الجهة التي تقف وراء هذا المجسّم أو الفنان الذي صممه.

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وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتقدوا أنه «نصب تذكاري»، ويقف على شكل «مخروط»، في العاصمة طرابلس، كلٌّ حسب رؤيته، معتبرين أن مثل هذه التماثيل التي قالوا إنها «تخلو من أي لمسة جمالية، تعكس تدني الذائقة، وتزيد من إهدار المال العام».


غير أن بلدية «طرابلس المركز» وأمام تصاعد موجة السخرية، كشفت أن المجسم محل الانتقاد شُيّد قبل 19 عاماً من الآن، 

وقالت: «لوحظ في الفترة الأخيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي استغراب بعض المواطنين من هندسية وتصميم المجسّم الموجود بمحطة الركاب البحرية بميناء الشعاب بطرابلس».


وأوضحت البلدية في تصريح صحفي، أن المجسم «تم تصميمه من الشركة المنفِّذة لمحطة الركاب البحرية لميناء الشعاب عام 2000»، مشيرة إلى أنه يرمز إلى «مخطاف سفينة وتراب محجر؛ وتم إعادة طلائه، باللون البرتقالي، عام 2014، في أثناء صيانة المحطة والحديقة المجاورة». 

ولمزيد من الدفاع عن نفسها في مواجهة حملة السخرية، قالت بلدية طرابلس: «العمل ليس جديداً، وهو داخل حرم محطة الركاب بميناء الشعاب، وليس في مكان عام، والجهة المسؤولة عن إزالته من عدمه هي مصلحة الموانئ».

ليبيا صورة

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