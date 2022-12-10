أخبار التعليم …300 منحة لدراسة الدكتوراه فى جامعات هونج كونج..كلية الدراسات الافريقية تنظم المؤتمر السنوى لها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة ٢٦-٢٧ ديسمبر .

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول" لعرض تفاصيل عن المرض، انتشاره، والجهود المبذولة للتصدي لمرض المايستوما في السودان وحول العالم.

استضافت كلية التمريض بجامعة عين شمس بالتعاون مع وحده دعم المرأة ومناهضة العنف مبادرة "مش عادي" التى تطلقها الوحده تزامنا مع الفترة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتى بدأت يوم 25 نوفمبر وتنتهي اليوم السبت 10 ديسمبر الجارى وهو يوم إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية فى هونج كونج بأن مجلس المنح البحثية أعلن عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المتواجدة فى هونج كونج للعام الدراسى 2023-2024 ولمدة 3 سنوات ، حيث توفر المنحة راتب شهرى يعادل حوالى 3.470 دولار أمريكى ، وبدلات للبحث والسفر تعادل حوالى 1.740دولار أمريكى كل عام ولمدة ثلاث سنوات .