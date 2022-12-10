برعاية "الموسيقيين".. إنهاء الخلاف بين الفنان عز الأسطول ومحامي الحلق

أشاد المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، بالأعمال الفنية التي يقدمها الفنان عز الأسطول خلال الفترة الماضية قائلا: "أنا متابعة من بعيد كويس وربنا يوفقه وبينتقي أغانيه".

وعن تقديم المحامي أيمن محفوظ شكوى ضد الفنان عز الأسطول بسبب تصريحات الحلق قال المايسترو حمادة أبو اليزيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان في سوء تفاهم واتحل وهو ابن بلد وجدع وابن أصول وأي مشاكل بيتم حلها وسعيد بالصح بين الفنان والمحامي أيمن محفوظ".

تابع وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، " المحامي أيمن محفوظ سحب شكواه ضد الفنان عز الأسطول موجها الشكر للإعلامي محمد موسى ودوره في إنهاء الخلاف والتواصل مع النقابة لحل الخلاف بينهما.

