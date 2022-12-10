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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: عمار الشريعي كان مغرما بالشيخ عبدالباسط ويحب سماع القرآن

الراحل عمار الشريعي
الراحل عمار الشريعي

كشف محمد العسيري، الشاعر والكاتب الصحفي، عن عدد من كواليس حياة الراحل عمار الشريعي ، قائلا: إن الراحل عمار الشريعي من إحدى الأسر الكبرى في صعيد مصر.

وأضاف “العسيري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية "النهار"، أن من بين أسرة عمار الشريعي  مراد الشريعي المناضل الذي أعدم على يد الاحتلال الإنجليزي.

وتابع أن الراحل عمار الشريعي كان يحب سماع القرآن وكان مغرما بالشيخ عبدالباسط، لافتا إلى أن الموسيقار الكبير عمار الشريعي يعد واحدا من أعمدة الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأبهر الجميع بموهبته التي تحدت العجز بفقدانه لبصره منذ أن كان طفلاً.
 

محمد العسيري عمار الشريعي حياة الراحل عمار الشريعي صعيد مصر القرآن

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