أخبار التعليم| "تالتة مدني" القاهرة تستغيث برئيس الجامعة...ألعاب الموت تغزو المدارس .. فوز 86 فتاة بمنصب الرئيس في انتخابات الاتحادات الطلابية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تهزيق وشتيمة من أول يوم.. "تالتة مدني" القاهرة تستغيث برئيس الجامعة

بعث طلاب الدفعة الثالثة بقسم مدني جامعة القاهرة، رسالة استغاثة إلي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، يترجوه أن يرحمهم من أستاذ جامعي، حيث أدعا الطلاب أن الدكتور يدرس لهم أحد مواد الكلية ويقوم بمعاملتهم معاملة سيئة ويتوعدهم بإنه سوف يرسبون.

غدا آخر موعد .. دار علوم القاهرة توجه تنبيها رسميا لطلاب الدراسات العليا

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، أن على طلاب الدراسات العليا سرعة تسديد المصروفات الدراسية الخاصة بهم.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يؤكد ضرورة متابعة تحديث بنوك الأسئلة للمقررات الدراسية

أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ان مشروع القياس والتقويم يساعد على التطوير المستمر لنظم تقويم الطلاب والإمتحانات، والإرتقاء بمستوى الكفاءة التعليمية، مشيرًا الى اهمية التقويم المستمر للعملية التعليمية من خلال قياس مدى تحقق معايير جودة الأداء لدى جميع عناصر العملية التعليمية، ومؤكدًا على ضرورة متابعة إعداد وتحديث بنوك الأسئلة للمقررات الدراسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة والمعايير الأكاديمية للبرامج الدراسية فى الجامعة.

رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ: هدفنا الوصول لكل الطلاب لحل مشاكلهم

قالت هاجر أشرف الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ ورئيس اتحاد الطلاب الجديد بالجامعة، عضو أسرة طلاب من أجل مصر الفائزة في انتخابات الاتحادات الطلابية "هدفنا في المرحلة المقبلة الوصول لكل الطلاب لحل مشاكلهم.

"بيتر ابن قنا" أمهر عازف على مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز الطالب بيتر القمص شاروبيم" إدارة قنا التعليمية" بالمركز الأول فى مسابقة أمهر عازف بالمرحلة الابتدائية، ضمن مسابقات أعياد الطفولة التي يشرف عليها مدير عام تنمية مادة التربية الموسيقية بالوزارة.

عميد دار العلوم يستجيب لشكاوى الطلاب ويدرس مشكلة الجداول

استقبل الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة عددا من الطلاب والطالبات بالكلية، بمجلس الكلية .

ألعاب الموت تغزو المدارس .. وتشارلي التحدي الجديد | خطر يحتاج الحظر

ألعاب الموت تغزو مدارس مصر، انتشر في الآونة الأخيرة ومع بداية العام الدراسي الحالي عدد من التحديدات علي تيك توك، مثل (لعبة تشارلي - وتحدي كتم الأنفاس - والقفز إلى أعلى ) وأصبحت تلك الألعاب تشكل خطرا كبيرا علي طلاب المدارس في مصر لما بها من خطورة كبيرة علي حياتهم، الأمر الذى دعا وزارة التربية والتعليم لإصدار تعليمات مهمة للمدارس لحماية أبنائنا الطلاب من خطر تحديات وألعاب تيك توك.

تركيب أول حلقة ملاكمة في الصالة الرياضية المغطاة بجامعة حلوان

قامت جامعة حلوان رغبة في إعداد جيل رياضي قادرًا على الفوز بالبطولات وفي ظل تعاون مستمر بين جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مع خريجيها المتميزين، تم تركيب أول حلقة ملاكمة في الصالة المغطاة بجامعة حلوان بإهداء من المهندس نجيب العيسوى رجل الأعمال والخبير في مجال التغذية بشرم الشيخ، من أجل تدريب اللاعبين واللاعبات المميزين بتلك اللعبة لتحقيق مراكز متقدمة فى البطولات الرياضية.

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة : نحن الممثل الشرعي الحقيقي لجميع الزملاء

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والتي فاز فيها الطالب عبد الله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية للطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

متحف حضاري لعلوم البحار والمصايد بالغردقة لرفع الوعي البيئي والثقافي

أعلن الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن عزم المعهد إنشاء متحف حضاري بفرع المعهد بالغردقة والذي سيخدم محافظة البحر الأحمر في العديد من المجالات سواء السياحية أو الترفيهية أو مجالات البحث العلمي، يأتي ذلك على هامش مؤتمر الاستشعار عن بعد المنعقد حاليا بمحافظة البحر الأحمر.

فوز 86 فتاة بمنصب "الرئيس" في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول سير العملية الانتخابية لاتحادات الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا.

بروتوكول لاستخدام الأقمار الصناعية في رصد تأثيرات المناخ بالبحر الأحمر

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حموده بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بهدف إجراء دراسات خاصة بمعرفة تأثير التغيرات المناخية على سواحل البحر الأحمر.