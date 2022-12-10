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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عز الأسطول: مشاركتي في افتتاح طريق الكباش نقطة تحول بمسيرتي الفنية

عز الأسطول
عز الأسطول

قال الفنان عز الأسطول، إن منصات السوشيال ميديا تلعب دورا كبيرا في توجيه الرأي العام لأنه مجال مفتوح على الجميع ونلت هجوما حادا من الجمهور خلال الفترة الماضية بسبب تصريح الحلق، مضيفا: "دي حرية شخصية كل واحد حر يعمل اللي هو عايزة في واحد بيحب يلبس خاتم آخر يلبس حلق ممكن الأمر يعود إلى العادات والتقاليد.

وأضاف الفنان عز الأسطول خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا مش شايف ارتداء الحلي للرجال حرام ومفيش آية قرآنية تحرمه ومرجعيتي كتاب الله وسنته وربنا هو اللي هيحاسبني".  

تابع الفنان عز الأسطول، "دي وجهة نظري ولم أحرض أحد على تطبيقها، مضيفا:" الحلق فرعوني لأني أعشق الحضارة الفرعونية، وبعتذر لأي حد زعل مني من أعضاء نقابة المهن الموسيقية"، مضيفا:، "لو روجت لاتداء الرجال الحلق اعدموني شنقا".

وعن مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش، قال عز الأسطول، إنها نقطة تحول كبيرة في حياته ومسيرتي الفنية، وأعظم إيفيتت شاركت فيه".   
 

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