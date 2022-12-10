كندة علوش تكشف سر غياب عمرو يوسف عن عرض نزوح

كشفت الفنانة كندة علوش فى تصريحات تليفزيونية عن سر غياب زوجها عمرو يوسف عن حضور عرض فيلمها نزوح ضمن فاعليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي .

وقالت كندة علوش فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : كان من المقرر ان يحضر عمرو يوسف عرض فيلمي نزوح ، ولكنه حالياً يقوم بتصوير فيلم شقو فى مصر، والتصوير فى هذه الحالة أهم .

كشف الفنان عمرو يوسف عن انتظاره طرح فيلمه الجديد “شقو” فى السينمات خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن العمل جذبه من البداية .

وتابع عمرو يوسف قائلاً فى تصريحات تليفزيونية : سعيد وفخور بالأعمال السينمائية التى شاركت في بطولتها “كنده” خلال الفترة الماضية ومنها السباحتان ونزوح، وغيران منها أيضاً .

وكانت قد نشرت الفنانة كندة علوش، صورة لزوجها عمرو يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلقت كندة علوش: “الله على جمال الأهرامات وعظمة الأهرامات وروعة الأهرامات.. وشياكة الأهرامات.. طول عمري بعشق الأهرامات”.