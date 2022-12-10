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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يكشف لأول مرة عن علاقة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح

قال محمد بركات، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس اتحاد الكرة، أن النجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يؤدي بقوة في المنتخب ويحاول تقديم كل ما يستطيع عليه. 

 

وأضاف بركات: محم صلاح مش بيخاف على رجله في المنتخب وأنا عارف دوره كويس في المنتخب.

وأشار بركات إلى أن محمد صلاح دائم الحديث مع لاعبي المنتخب وخاصة صغار السن منهم خلال الانضمام لمعسكر المنتخب، مؤكدا أن محمد صلاح وضع شخصية له في المنتخب.

 

دور صلاح في منتخب مصر

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واستكمل: أنا عارف دور محمد صلاح في المنتخب وهو من الناس اللي حاطه شخصية داخل الملعب وبيشتغل على نفسه وفي تطور مستمر وهو هيفضل يشتغل على نفسه لحد ما يبقى أحسن لاعب في العالم، وهيحصل على أحسن لاعب في العالم بما يقدمه من تطور مستمر واجتهاد على نفسه.

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