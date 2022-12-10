معرض لأبرز مؤلفاته .. مكتبة محمد بن راشد في دبي تحتفي بميلاد نجيب محفوظ

تحتفي مكتبة محمد بن راشد في دبي يومَي 14 و15 ديسمبر، بذكرى ميلاد الأديب المصري نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الأدب.

فعالية أيام نجيب محفوظ

وتتضمّن فعالية "أيام نجيب محفوظ" تسليط الضوء على أدبه ونقده ورواياته الواقعية، التي تميّز بها عن سائر أدباء عصره، فضلاً عن مناقشة روايته "أفراح القبّة"، بالتعاون مع نوادي القراءة، ويليها عرض فيلم "بين السماء والأرض".

كما تتضمن معرضاً لأبرز مؤلفاته، وأغلفة كتبه، وتُعقد جلسة حوارية تديرها الكاتبة فتحية النمر، ويشارك فيها الدكتور جمال مقابلة والكاتب ناصر عراق، يناقشون خلالها السؤال المتمحور حول "لماذا نعود لقراءة نجيب محفوظ؟"، تعقبها فقرة موسيقية لإحدى روايات محفوظ المتلفزة.