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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول أطباء البروتوكول إلى مستشفى بئر العبد التخصصى من الجامعات المصرية

أسماء دفعة الأطباء
أسماء دفعة الأطباء بمستشفي بئر العبد

وصل إلى مستشفى بئر العبد المركزي محافظة  شمال سيناء ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

 

١٩ طبيبا

 

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 19 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل :

تخصص جراحة مخ وأعصاب، جراحة طب أورام، جراحة كبد وجهاز هضمي ، تخصص جراحة قلب وصدر، جراحة عامة، تخصص  تخدير، تخصص عظام، تخصص عيون، أنف وأذن، نساء وتوليد، عناية مركزة، اشعة،   تخصص جراحه اوعية دموية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل.


وأضاف د.طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

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بئر العبد مستشفي اطباء البروتوكول الجامعات

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