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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان وفودة يفتتحان مؤتمرا عماليا عن الحوار الاجتماعي بشرم الشيخ

صدى البلد

يفتتح بعد قليل؛ وزير القوى العاملة؛ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المؤتمر العمالي الذي تنظمه النقابة العامة للمرافق ، بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن منظمات نقابية عربية ودولية،وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك تحت عنوان"دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة ".

ومن المقرر أن يلقى وزير القوى العاملة كلمة عن دور الدولة في ترسيخ مبادئ الحوار وتعزيز علاقات العمل .

يحضر المؤتمر ممثلا عن وزير الكهرباء الدكتور أحمد مهينة ممثلا عن وزير الكهرباء ، ورؤساء مجالس إدارة الشركات .

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