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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدينة تحيا مصر الشبابية وأول مستشفى رياضي.. الأبرز في جولة رئيس الوزراء بالسويس

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم عددا من المشروعات بمحافظة السويس، تشمل مشروعات البنية الأساسية والإسكان والصحة والطرق .

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء مبني هيئة قضايا الدولة وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها .

ويرافقه عدد من الوزراء منهم التنمية المحلية والعدل والإسكان والصحة.

ومن المقرر ان يتفقد مدبولي المجمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر حيث يتم تفقده في مراحله النهائية بتكلفة تتعدى ٤ مليارات جنيه مزود بأحدث الأجهزة الطبية في كافة التخصصات ويضم حوالي 600 سرير ويقع في منطقة محاور طرق سريعة تخدم السويس والمدن السكنية الجديدة بها مثل السويس الجديدة  والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وطرق رأس غارب وعيون موسى وراس سدر

و يتفقد رئيس الوزراء مراحل تغطية ترعة السويس بطول 40 كيلو مترا في اطار خطة الحكومة لتغطية وتبطين الترع والمجاري المائية للحفاظ على المقتنيات المائية التي تستخدم في الزراعة والصناعة ومياه الشرب وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى حوالي 40 مليون جنيه.

كما يتفقد رئيس الوزراء بدء تنفيذ المدينة الشبابية بميدان تحيا مصر والتي ستكون مركزا عالميا لاستقبال الوفود الشبابية كمدينة للشباب وتبلغ تكلفتها المبدئية في المرحله الاولى حوالي 184 مليون جنيه.

كما يتفقد المراحل النهائية لأول مستشفى للطب الرياضي في منطقة القناة وسيناء بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه.

 

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