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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: القاهرة ضمن المدن الأضخم في السكان إفريقيًّا بحلول 2025

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجراف جديد بعنوان "القاهرة ضمن المدن الأضخم إفريقيًّا بحلول 2025" يسلط فيه الضوء على أن القارة الإفريقية تشهد نموًا ملحوظًا في عدد سكان الحضر، ومن المتوقع أن يزيد عدد المدن الضخمة في القارة لتصبح القاهرة واحدة منهم، وبالتالي يؤكد الباحثين على أهمية الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية الضرورية في عمليات البناء الكبيرة التي تشهدها القارة لضمان نمو مستدام، و صحي، وغير ضار بالبيئة، وتعتبر مصر من أولى الدول الإفريقي اهتمامًا بتلك المعايير؛ حيث أنها أقرت بعض الإجراءات الاختيارية فيما يخص البناء الأخضر في تقرير المساهمات الوطنية في الانبعاثات في 2022، منها:
1. تحفيز استخدام الطاقة الجديدة في المنازل الجديدة والتي يجري بناؤها (ألواح طاقة شمسية، سخانات مياه شمسية، وغيرها).

2. توسيع العمل بفرض معايير الاستخدام الكفء للطاقة في الأجهزة المنزلية.

3. 16960 وحدة من المستهدف أن تطبق معايير الأبنية الخضراء بحلول 2030

مجلس الوزراء القاهرة

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