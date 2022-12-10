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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه القاهرة تستقبل طلاب إعلام النهضة للتعريف بخدمات الشركة

مياه القاهرة تستقبل
مياه القاهرة تستقبل طلاب اعلام

استقبلت شركة مياه  الشرب بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى  وفداً من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاعلام جامعة النهضة برئاسة  الدكتوره مرفت عبدالحميد  والدكتورة اميرة امير، للتعريف بخدمات الشركة، ودور الإعلام فى التواصل مع المواطنين ونشر الوعى بقضايا المياه.

وكان فى استقبالهم، اللواء محمد كلبوش  رئيس قطاع الاعلام وخدمة العملاء، حيث تم تقديم عرض مختصر عن طبيعة عمل الشركة والخدمات التى تقدمها وطبيعة عمل قطاع الإعلام وخدمة العملاء.

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وزار الوفد المركز الاعلامي لمياه القاهرة، للتعرف على طبيعة عمله، والاطلاع على كافة النظم والآليات التى يتم استخدامها فى التعامل مع وسائل الإعلام، وكيفية إدارة الصورة الاعلامية والذهنية للشركة وأسلوب التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من العملاء عبر الخط الساخن 125 بالإضافة للنظم المستخدمة فى إدارة وتشغيل العمالة لتحقيق اعلى مستويات الآداء، كما تم التعرف على دور ادارات التوعية وإدارة استطلاع الرأى وكذلك إدارة المشاركة المجتمعية للشركة والإدارة العامة للخط الساخن 125 ومركز خدمة العملاء بالوايلى وسيارات خدمة العملاء المتنقلة.

واشادت الدكتورة مرفت عبدالحميد  والطلاب  بكل ما شاهدوه من اساليب متطورة وتكنولوجيا حديثة فى إدارة وتشغيل منظومات الشركة وداخل قطاع الإعلام و خدمة العملاء وطالبوا باستمرار التعاون فى مجال التدريب لطلبة الكلية لتحقيق اعلى استفادة للطلاب.

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