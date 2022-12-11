القومي لذوي الهمم: إطلاق مبادرة حياة كريمة يتفق مع إعلان الأمم المتحدة|فيديو

قال خالد حنفي متحدث المجلس القومي لذوي الهمم ، تعقيبا على إطلاق "حياة كريمة " إهداء شهر ديسمبر بالكامل لذوي الهمم، إن شهر ديسمبر يعتبر شهرا موجها لذوي الهمم في العالم، بعد إعلان الأمم المتحدة على تحديد يوم عالمي لهم خلال الشهر.

وأوضح خالد حنفي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح "، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن إطلاق المبادرة شهر ديسمبر لذوي الهمم يتفق مع سياسة الأمم المتحدة، وتوجهات الدولة المصرية .

وتابع ، أن الدستور المصري شهد تغيرات إيجابية كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها إطلاق مبادرة "حياة كريمة "، وهي مبادرة فريدة من نوعها بالعالم.