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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي لذوي الهمم: إطلاق مبادرة حياة كريمة يتفق مع إعلان الأمم المتحدة|فيديو

المجلس القومي لذوي
المجلس القومي لذوي الهمم

قال خالد حنفي متحدث المجلس القومي لذوي الهمم ، تعقيبا على إطلاق "حياة كريمة " إهداء شهر ديسمبر بالكامل لذوي الهمم، إن شهر ديسمبر يعتبر شهرا موجها لذوي الهمم في العالم، بعد إعلان الأمم المتحدة على تحديد يوم عالمي لهم خلال الشهر.

وأوضح خالد حنفي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح "، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن إطلاق المبادرة شهر ديسمبر لذوي الهمم يتفق مع سياسة الأمم المتحدة، وتوجهات الدولة المصرية . 

وتابع ، أن الدستور المصري شهد تغيرات إيجابية كثيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها إطلاق مبادرة "حياة كريمة "، وهي مبادرة فريدة من نوعها بالعالم. 

 

حياة كريمة توك شو برنامج هذا الصباح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة

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