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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: عودة بعض القطارات للقيام من محطة الإسكندرية بعد تطوير الاشارات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الاسكندرية بدلاً من اختصارها بمحطة سيدى جابر  والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى.

وذكرت أن ذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الاشارات  الجديدة على خط القاهرة / الاسكندرية والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور السادة الركاب وتيسيراً عليهم.

حيث تقرر  اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022   إمتداد مسير قطارات  [ 661 – 7 – 15 – 567 – 157 – 29 ]  إلى محطة الإسكندرية والقيام منها بقطارات  [ 668 – 24 – 32 – 196 – 1108 – 8  ]  وبنفس التركيب والجداول المقررة . 

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