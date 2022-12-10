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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لاستكمال تطوير ترعة السويس

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في السويس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال المرحلة الثانية من تطوير ترعة السويس، بحي الجناين، بطول ٧ كم على هامش زيارته اليوم لمحافظة السويس.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال المشروع بمراحله المختلفة، حيث يساهم في تأمين مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب فضلاً عن ابراز الشكل الجمالي للمنطقة وكذلك الاستخدام الترفيهي لأبناء المحافظة.

ووجه مدبولى بسرعة توفير 200 مليون جنيه من وزارة التخطيط و 100 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بمحافظة السويس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، الذي أوضح انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير ترعة السويس، وتنفيذ مشروع ممشى وكورنيش على جانبي الترعة بطول ١ كم، وتم التبطين للحفاظ على منسوب مياه الترعة، مؤكداً أن محافظة السويس تتطلع إلى تنفيذ المشروع بطول الترعة حتى حدود محافظة السويس مع محافظة الاسماعيلية. 

وأوضح العميد سامح الشهاوي، رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، أن المرحلة الثانية التي يتم تفقد أعمال تنفيذها اليوم تشمل تطوير ٧ كم اخرى من إجمالي طول الترعة الممتد لنحو ٤٠ كم داخل الحدود الادارية لمحافظة السويس، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية للتطوير تقوم للاتجاهين من كوبري الباسل حيث انتهاء المرحلة الأولى الى كوبري أم ملكة.

وأضاف الشهاوي أنه في إطار عملية تأهيل وتبطين ترعة السويس ضمن خطة التطوير، فقد تم تنفيذ حائط ساند من الدبش وسور من الطوب الاسمنتي، وكذلك تنفيذ مشاية من الانترلوك بعرض ١ متر، حيث تم تنفيذ طول ٣٥٠ مترا طوليا من البر الأيمن للترعة، حيث أصبح عرض الشارع على الجوانب ٢١ مترا بدلا من١٠ أمتار.

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