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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب تاكسي بدائري المنيا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم السائق في انقلاب سيارة تاكسي بالطريق الدائري حول مدينة المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بانقلاب السيارة رقم 2371  تاكسي، بالطريق الدائري أمام قرية ماقوسة بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم السائق ويدعي محمد. 28 عاما، مقيم بقرية طهنشا، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق. 
 

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