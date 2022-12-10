إصابة 3 أشخاص في انقلاب تاكسي بدائري المنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم السائق في انقلاب سيارة تاكسي بالطريق الدائري حول مدينة المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بانقلاب السيارة رقم 2371 تاكسي، بالطريق الدائري أمام قرية ماقوسة بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم السائق ويدعي محمد. 28 عاما، مقيم بقرية طهنشا، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

