بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.. النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب، منصور، وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع المشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية .

وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درویش (وعشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما في ذات الموضوع).

وجاءت حالات التصالح في مخالفات البناء كالتالي:

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.

- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من الهيئة العامة للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة .

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات" .

- البناء خارج الأحوزة العمرانية.