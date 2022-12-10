عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| الصور الكاملة لتكريم إلهام شاهين بمهرجان «ميدفيست مصر» في لندن

تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين

تلقت النجمة إلهام شاهين، تكريما خاصا من مهرجان ميدفست مصر، عن مشوارها الفني المؤثر في عرض قضايا المرأة المصرية والعربية كممثلة ومنتجة في السينما والتلفزيون والمسرح ولإيمانها بدور الفن والاعلام في تسليط الضوء علي مشاكل المجتمع العربي وزيادة الوعي بحقوق المرأة وتمكينها.

تم حفل التكريم بالتعاون مع الغرفة العربية التجارية البريطانية والجمعية المصرية البريطانية التجارية في مقر الغرفة في مايفاير، لندن أمس الجمعة بعد عرض فيلم إلهام شاهين 'حظر تجول' من إخراج أمير رمسيس. 

وأعقب عرض الفيل،م ندوة شاركت فيها النجمة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان. 

أدار الندوة، د. خالد علي المؤسس المشارك في ميد فيست مصر وعبد السلام الإدريسي نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، وحضر العرض السفير المصري في لندن شريف كامل والعديد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية البارزة.

وميدفيست مصر، هو مهرجان مصري تم تأسيسه عام ٢٠١٧ بواسطة الفنان مينا النجار والدكتور خالد علي وهو مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي. 

والهدف من ميدفست مصر هو تقديم فعاليات سينمائية مرتبطة بالطب والصحة من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من سينما العالم و يعقبها مناقشات مع صناع تلك الافلام ، 
كما ينظم 'ميدفيست مصر' حلقات نقاش و ندوات متعلقة بالصحة والسينما.

وبعد التكريم تم الاعلان عن مهرجان السينما العربيه في لندن في ٢٠٢٣'

 

أحدث أعمال إلهام شاهين

وكانت لعبت الفنانة إلهام شاهين بطولة مسلسل بطلوع الروح، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

 

مخرجة مسلسل بطلوع الروح

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.

تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
تكريم إلهام شاهين
إلهام شاهين النجمة الهام شاهين الفنانة إلهام شاهين مهرجان ميدفست مصر لندن اعمال الهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كرم جبر: غير معقول أن نسبق جهات التحقيق ويتم نشر أخبار مغلوطة قبل البيانات الرسمية

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

ذعر ألماني.. الشرطة تعلن عن احتجاز رهائن في مركز تسوق بدريسدن

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

موضوعات متعلقة

عود البخور.. ماجد المهندس يتخطى مليون مشاهدة بأحدث أغانيه

قدرية ياسر جلال تفاجئ حضور حفل مدرستها بصوتها.. وتصفيق حاد من الحضور

رحيل الممثل الأمريكي جاري فريدكين بعد صراع مع فيروس كورونا

في ذكراه.. تعرف على أجر محمود القلعاوي بـ مسرحية الجوكر

في ذكراه.. كواليس اعتزال محمود القلعاوي بعد نجاح وتألق

فاطمة ناصر: تجربتي في لجنة تحكيم القاهرة الفرنكوفونية ثرية

يسرا المسعودى تكشف عن دورها فى فيلم مندوب مبيعات

حفيد عمر الشريف يتمنى تجسيد شخصية الشيخ زايد

ترشيحاتنا

كأس العالم 2022.. زياش يقود تشكيل المغرب أمام البرتغال

شاهد..الشرطة الألمانية تنهي احتجاز رهائن دريسدن بمفاجئة كبرى..التفاصيل الكاملة

نحتاج وقفة للحد من الزيادة السكانية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في السويس

مؤتمر عمال المرافق يشيد بقرارات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية

اتعاكست فى الشارع وزوجي عاقبني..الإفتاء: على المرأة أن تكون فطنة وذكية فى الأمور التى تخبر بها زوجها

سقط خلال العمل ونجله ممثل.. قصة رحيل الفنان غريب محمود المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أخطأ ؟.. حقيقة ضغط ماكرون على أوكرانيا للتفاوض مع الروس

بفستان ملفت.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة من باريس| شاهد

إعلان عاجل للشرطة الألمانية عن عملية اختطاف الرهائن في مركز للتسوق بدريسدن

ستايل جديد عليها.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب والبرتغال وفرنسا ضد انجلترا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدلع بوظ جوازاتي ومعنديش فلوس.. أسرار في حياة حلمى بكر

6 حالات تؤدي لسحب شقق الإسكان الاجتماعي .. فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ