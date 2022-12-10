شاهد| الصور الكاملة لتكريم إلهام شاهين بمهرجان «ميدفيست مصر» في لندن

تلقت النجمة إلهام شاهين، تكريما خاصا من مهرجان ميدفست مصر، عن مشوارها الفني المؤثر في عرض قضايا المرأة المصرية والعربية كممثلة ومنتجة في السينما والتلفزيون والمسرح ولإيمانها بدور الفن والاعلام في تسليط الضوء علي مشاكل المجتمع العربي وزيادة الوعي بحقوق المرأة وتمكينها.

تم حفل التكريم بالتعاون مع الغرفة العربية التجارية البريطانية والجمعية المصرية البريطانية التجارية في مقر الغرفة في مايفاير، لندن أمس الجمعة بعد عرض فيلم إلهام شاهين 'حظر تجول' من إخراج أمير رمسيس.

وأعقب عرض الفيل،م ندوة شاركت فيها النجمة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان.

أدار الندوة، د. خالد علي المؤسس المشارك في ميد فيست مصر وعبد السلام الإدريسي نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، وحضر العرض السفير المصري في لندن شريف كامل والعديد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية البارزة.

وميدفيست مصر، هو مهرجان مصري تم تأسيسه عام ٢٠١٧ بواسطة الفنان مينا النجار والدكتور خالد علي وهو مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي.

والهدف من ميدفست مصر هو تقديم فعاليات سينمائية مرتبطة بالطب والصحة من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من سينما العالم و يعقبها مناقشات مع صناع تلك الافلام ،

كما ينظم 'ميدفيست مصر' حلقات نقاش و ندوات متعلقة بالصحة والسينما.

وبعد التكريم تم الاعلان عن مهرجان السينما العربيه في لندن في ٢٠٢٣'

أحدث أعمال إلهام شاهين

وكانت لعبت الفنانة إلهام شاهين بطولة مسلسل بطلوع الروح، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.

تكريم إلهام شاهين

تكريم إلهام شاهين

تكريم إلهام شاهين

تكريم إلهام شاهين