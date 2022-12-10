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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدو الأول للدولة.. رئيس الوزراء العراقي: قادرون على دحر الفساد

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /السبت/ أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون على أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدو الأول للدولة وكيانها.

وقال السوداني - في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية ، وفقا لقناة السومرية نيوز - "إن أبناء القوات المسلحة الذين صنعوا النصر ودحروا الإرهاب في معركة بطولية سيظلون خالدين في وجدان كل العراقيين".

  وأضاف أن مبادئنا وعقيدتنا الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرف جعلت زواله حتما ونتيجة، ليعود العراق بتنوعه المزدهر، ولينعم المجتمع العراقي بأهله وثرائه الحضاري.

وتابع "ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر جميع الفتن، ودحر التطرف وخطاب الكراهية، وينتظرنا أيضا الكثير من العمل في الإصلاح والتنمية وتحقيق العيش الكريم".

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